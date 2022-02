Künstliche Intelligenz: Firmen haben Aufholbedarf

Viele Unternehmen haben sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt. Laut der Studie gab ein Drittel der 455 teilnehmenden Firmen an, sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt zu haben, sagte Co-Autor Benedikt Fuchs am Dienstag in einem Online-Pressegespräch. 36 Prozent messen KI derzeit auch keine Bedeutung für den eigenen Betrieb bei. „Lediglich neun Prozent geben an, KI-Anwendungen bereits im operativen Einsatz zu haben“, so Fuchs.