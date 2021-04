Künstliche Intelligenz: EU will globale Standards

Wirtschafts- und Digitalministerin Margarete Schramböck (ÖVP) begrüßte das Paket: „Ein klarer, aber flexibler Rechtsrahmen, der Innovationen fördert und gleichzeitig ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit gewährleistet, ist beim Thema Künstliche Intelligenz unerlässlich.“ Schramböck betonte, dass erstmals „rote Linien“ für bestimmte KI-Anwendungen definiert wurden und bestimmte Praktiken zur Manipulation und Massenüberwachung verboten werden. „Österreich wird selbstverständlich die Grundlagen und Zielsetzungen des KI-Pakets der Europäischen Union in seine nationale KI-Strategie einfließen lassen“, so die Ministerin.