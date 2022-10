Herzkranke sporteln gern im Freien

Befragte Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, welche die Diagnose vor der Krise erhalten hatten, entwickelten eigenständig Strategien, um die Herausforderungen in der Krise zu meistern. Die Hälfte davon gab an, ihr Bewegungsniveau aufrechterhalten zu haben, 21% waren sogar körperlich aktiver! Viel trainiert wurde v. a. im Freien, was die Freude am Sport förderte. Jenen, die vor der Pandemie vorwiegend indoor sportelten, fiel es schwerer, ihr Bewegungsverhalten anzupassen.