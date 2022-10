Messe süß-sauer: Zeitenwende am Pariser Autosalon

Die zweite vertretene GWM-Marke ist Ora. Der kompakte Funky Cat tritt elektrisch gegen VW ID.3 & Co an, demnächst auch in Deutschland (auch als Sport-Variante Cat GT). Eins nach dem anderen sollen schnell auch die meisten anderen europäischen Länder folgen. Auch Österreich steht auf der Eroberungsliste. Als weiteres Modell, eine Klasse über dem Funky Cat, bringt Ora „The Next Cat“ ins Abendland, eine Art elektrische Porsche Panamera des kleinen Mannes.