100 Meter neben Elternhaus schlug Rakete ein

Die Rakete habe 100 Meter von ihrem Elternhaus entfernt ein Gebäume zerstört. In der anschließenden Pressekonfernez zeigte sie das Foto der Zerstörung auf ihrem Handy. Sie habe das Bild um 8 Uhr morgens erhalten. Wäre es nur 100 Meter näher gewesen, hätte ich jetzt wahrscheinlich weder eine Mutter noch eine Schwester mehr“, sagte sie. Ihre Mutter, ihre Schwester sowie die Schwester ihrer Großmutter befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs im Haus. Alle sind unversehrt. Der Krieg sei ihrem Zuhause noch nie so nahegekommen, erklärte die sichtlich bewegte Sportlerin.