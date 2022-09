Renault R5 Turbo: Neuauflage ist rein elektrisch

Die dicken Backen, die breiten Hüften mit den typischen Lufteinlässen und den großen Heckflügel übernimmt die Studie R5 Turbo 3E vom Original aus den 1970er-Jahren. Ebenso die Motorhaube und die Türen. Innen finden sich karierte Sitze und ein klassisches Instrumenten-Layout - allerdings nicht mehr analog, sondern als Digital-Bildschirm. Als weitere moderne Elemente gibt es eine Karosserie aus Kohlefaser, farbige LED-Streifen am Heck und Scheinwerfer aus LED-Modulen. Was wie ein Lufteinlass auf der Motorhaube aussieht, beherbergt in Wahrheit die Ladebuchse für die Traktionsbatterie des E-Antriebs.