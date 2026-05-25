Golden Knights nach drittem Sieg vor Finaleinzug

Die Vegas Golden Knights haben im NHL-Play-off trotz eines 0:3-Rückstandes auch das dritte Spiel gegen die Colorado Avalanche gewonnen. Nach dem 5:3-Heimerfolg über den Grunddurchgangssieger am Sonntag fehlt ihnen im Finale der Western Conference nur noch ein Sieg zum Einzug ins Liga-Endspiel um den Stanley Cup.