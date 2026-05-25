Eindeutig! San Antonio gleicht gegen Oklahoma aus

Nichts Außergewöhnliches

„Wir haben einfach das getan, was getan werden musste“, sagte Wembanyama. Es sei nichts Außergewöhnliches gewesen. Der NBA-Defensivspieler des Jahres traf mit der Pausensirene von der Mittellinie den längsten Wurf seiner NBA-Karriere, war aber vor allem mit dafür verantwortlich, dass Oklahoma City die zweitwenigsten Punkte seiner Play-off-Geschichte erzielte. Zur Pause waren es gerade einmal 38. Der Titelverteidiger lag bereits zwölf Zähler hinten und kam auch danach nicht mehr richtig zurück.