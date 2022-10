Renault Austral E: Mehr Überflieger als down under

Man muss schon sehr kreativ sein, um den Nachfolger des Renault Kadjar „Austral“ zu nennen, ohne sich auf den Kontinent down under, also „ganz unten“ beziehen zu wollen. Als ob irgendwer wüsste, dass die Vokabel ursprünglich „südlich“ bedeutet. Im Gegensatz zu seinem Namen ist das Auto an sich aber sehr durchdacht und eher ein Überflieger, als dass man es ganz unten verorten müsste.