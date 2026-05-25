Fußgängerin nach Unfall in Lebensgefahr

„In kritischem Zustand“

Ob die Frau oder der 22 Jahre alte Pkw-Lenker Grünlicht hatten, ist Gegenstand der Ermittlungen zum Unfallhergang, sagte eine Polizeisprecherin. Die 25-Jährige habe schwere Verletzungen erlitten. Sie wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Sie sei „in kritischem Zustand“ in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es seitens der Polizei.