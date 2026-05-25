Fußgängerin nach Unfall in Lebensgefahr

Eine junge Frau ist in der Nacht auf Montag bei einem schweren Verkehrsunfall in Wien-Ottakring lebensgefährlich verletzt worden.
Wie die Landespolizeidirektion bekannt gab, überquerte die 25-Jährige gegen Mitternacht im Kreuzungsbereich Lerchenfelder Gürtel/Thaliastraße einen Schutzweg, als sie von einem stadtauswärts den Gürtel entlang fahrenden Pkw erfasst und niedergestoßen wurde.
„In kritischem Zustand“
Ob die Frau oder der 22 Jahre alte Pkw-Lenker Grünlicht hatten, ist Gegenstand der Ermittlungen zum Unfallhergang, sagte eine Polizeisprecherin. Die 25-Jährige habe schwere Verletzungen erlitten. Sie wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Sie sei „in kritischem Zustand“ in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es seitens der Polizei.
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