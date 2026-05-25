Stephen Colbert überrascht mit Talkshow-Auftritt

Lokalshow schon 2015 moderiert

Genau in der „Only in Monroe“-Show hatte sich Colbert vor elf Jahren – 2015 – nämlich als Moderator auf seinen Sprung als Host der populären Late-Show von „CBS“ und Nachfolger des legendären David Letterman vorbereitet. „Es ist genau 24 Stunden her, dass ich zuletzt auf Sendung war“, witzelte Colbert zu Beginn seiner Überraschungseinlage. „Deshalb bin ich sehr dankbar, hier moderieren zu dürfen – bevor auch sie von Paramount aufgekauft werden“, sagte er weiter in Anspielung auf den „CBS“-Mutterkonzern Paramount, der in der Vergangenheit wegen eines angeblich stark zurechtgeschnittenen Interviews mit der Demokratin und Präsidentschaftsbewerberin von 2024, Kamala Harris, Druck von US-Präsident bekommen hatte.