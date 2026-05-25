Doch keine verpflichtend violetten Taxis in Wien

Zähes Ringen um Wichtigeres als Farben

Der Satz fiel zwar tatsächlich nach dem Ende eines Interviews, wie ihr Büro gegenüber der „Krone“ bestätigte, aber Novak wollte mit dem Sager nur umso mehr unterstreichen, dass sie mit der Branche gerade ganz andere Sorgen habe als die Frage, ob Wien – etwa nach dem Vorbild der gelben Taxis in New York – einheitlich gefärbte Mietkarossen brauche.