Wadenbiss und Pfefferspray: Pfingstfest eskalierte

Bis Montagvormittag waren laut den Beamten vier Sachverhalte bekannt, die strafrechtlich relevant sind: Zwischen zwei Gruppen kam es zu einer Rauferei, darüber hinaus verzeichneten die Beamten eine schwere Körperverletzung „durch Zusammenwirken mehrerer Personen“. Eine weitere Person wurde durch Pfefferspray verletzt, und auch bei der vierten Straftat handelt es sich um Körperverletzung: Hier wurde jemand in die Wade gebissen.