Wadenbiss und Pfefferspray: Pfingstfest eskalierte

Auf einer Veranstaltung in Schwoich (Tiroler Bezirk Kufstein) ging es am Pfingstwochenende wild zu. In der Nacht auf Montag verzeichnete die Polizei mehrere Gewalttaten. Weil die beteiligten Personen teilweise unter starkem Alkoholeinfluss standen, dauern die Ermittlungen an.
Im Rahmen der Festveranstaltung am Pfingstwochenende kam es in der Nacht auf Montag „zu zahlreichen, teils schweren Straftaten“, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Mehrfach mussten Streifen und auch Rettungskräfte ausrücken, um einzuschreiten und Verletzte zu behandeln.
Zahlreiche, teils schwere Straftaten machten mehrere Polizei- und Rettungseinsätze sowie das Einschreiten zahlreicher Einsatzkräfte erforderlich.
Die Polizei in einer Aussendung
Bis Montagvormittag waren laut den Beamten vier Sachverhalte bekannt, die strafrechtlich relevant sind: Zwischen zwei Gruppen kam es zu einer Rauferei, darüber hinaus verzeichneten die Beamten eine schwere Körperverletzung „durch Zusammenwirken mehrerer Personen“. Eine weitere Person wurde durch Pfefferspray verletzt, und auch bei der vierten Straftat handelt es sich um Körperverletzung: Hier wurde jemand in die Wade gebissen.
Ermittlungen dauern noch an
Nun ermittelt die Kriminalpolizei, noch sind nicht alle Details geklärt. Das liegt den Ermittlern zufolge auch am Zustand der Involvierten: „Aufgrund der teils starken Alkoholisierung der beteiligten Personen sind weitere Erhebungen zum genauen Hergang der Taten erforderlich.“
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