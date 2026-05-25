Deutlich weniger Asylanträge in Österreich

Mehr als 5000 Schutztitel

Schutztitel wurden in den ersten vier Monaten in 5041 Fällen erteilt. Subsidiären Schutz gab es dabei ein wenig häufiger als Asyl. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht insgesamt eine richtige Entwicklung. Es gehe um den Kampf gegen Missbrauch und den Schutz des Systems, um jenen zu helfen, die tatsächlich Hilfe brauchten, erklärte der Ressortchef in einer schriftlichen Stellungnahme.