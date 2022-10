Finanzwächter wollen globale Regeln für Kryptogeld

Der niederländische Notenbankchef, Klaas Knot, Vorsitzender des Finanzstabilitätsrats, erklärte zu den Vorschlägen, die Börsenturbulenzen hätten das Führungsgremium in seiner Auffassung bestärkt, dass strukturelle Verwundbarkeiten bestünden. „Diese Turbulenzen haben einmal mehr die Notwendigkeit eines umfassenden Ansatzes für eine Regulierung von Kryptoassets unterstrichen“, erklärte er in einem Brief an die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten.