Pfund unter Druck: Briten suchen Heil im Bitcoin

Wegen des Ausverkaufs beim Pfund Sterling suchen immer mehr Anleger ihr Glück in Bitcoin. Am Montag, als die britische Währung zeitweise um mehr als fünf Prozent auf ein Rekordtief von 1,0382 Dollar abstürzte, hätten die Käufe der Cyber-Devise in Pfund einen Höchstwert von umgerechnet 943 Millionen Euro erreicht, teilte der Branchendienst Kaiko Research mit. Bisher habe der Tagesdurchschnitt bei 60 Millionen Euro gelegen.