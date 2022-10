Rheumatiker müssen nicht leiden

„Die Behandlungsmöglichkeiten sind so vielfältig wie die unterschiedlichen Rheumaformen“, erklärt OA Dr. Fritz Köppl, Leiter der Rheumaambulanz am Salzkammergut Klinikum Gmunden (OÖ), anlässlich des Weltrheumatages am 12.10. „Je früher ein rheumatisches Leiden diagnostiziert und mit der gezielten Therapie begonnen wird, desto höher ist die Chance, dass sich die Symptome nicht zusehends verschlechtern und irreversible Schäden entstehen.“