Öffentlich-Rechtliche brauchen ESC und umgekehrt

Dies zeige auch, dass sich trotz der Schwierigkeiten öffentlich-rechtliche Medien eine solche Gelegenheit nicht entgehen lassen könnten – gerade wenn es um das Erreichen eines breiteren Publikums geht, das sonst vielleicht schon in Richtung „digitale Kommunikationsplattformen, wie Soziale Medien“ mit den dort „vermehrt nicht geprüften und zum Teil schädlichen Inhalten“ abgewandert ist. „Daher brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als ein Gegengewicht – und deswegen ist auch ein großes Event wie der ESC meines Erachtens dort am besten aufgehoben, um neben großen Unterhaltungsevents wie dem ESC auch guten Nachrichtenjournalismus und Fact Checking zu betreiben und gegen Desinformationskampagnen anzukämpfen“, so der Wissenschafter. Dazu käme, dass „die hohen Produktionskosten und die komplexe Infrastruktur“ die Möglichkeiten von Privatsendern in der Regel auch übersteigen würden.