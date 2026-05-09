Mann urinierte nach Feuer-Attacke auf Lokal

Für Aufregung hat am Freitagabend ein Mann in Wien-Mariahilf gesorgt: Der 35-Jährige soll zunächst mehrfach gegen die verschlossene Eingangstür eines Lokals getreten haben. Danach verteilte er laut Polizei eine bislang unbekannte Substanz auf der Tür und versuchte, diese mit einem Feuerzeug anzuzünden.
Anschließend soll der Mann noch gegen die Eingangstür uriniert haben, ehe er flüchtete. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte sofort die Polizei.
Fläschchen und Feuerzeug sichergestellt
Die Polizisten konnten wenig später einen Tatverdächtigen in der Nähe anhalten. Bei dem 35-Jährigen fanden die Polizisten ein Fläschchen mit einer unbekannten Flüssigkeit sowie ein Feuerzeug. Beides wurde sichergestellt.
An der Eingangstür entstand laut Polizei geringer Sachschaden. Der Mann wurde mehrfach auf freiem Fuß angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.