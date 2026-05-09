Mann urinierte nach Feuer-Attacke auf Lokal

Für Aufregung hat am Freitagabend ein Mann in Wien-Mariahilf gesorgt: Der 35-Jährige soll zunächst mehrfach gegen die verschlossene Eingangstür eines Lokals getreten haben. Danach verteilte er laut Polizei eine bislang unbekannte Substanz auf der Tür und versuchte, diese mit einem Feuerzeug anzuzünden.