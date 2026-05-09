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Mann urinierte nach Feuer-Attacke auf Lokal

Wien
09.05.2026 11:57
(Bild: Christian Krall)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für Aufregung hat am Freitagabend ein Mann in Wien-Mariahilf gesorgt: Der 35-Jährige soll zunächst mehrfach gegen die verschlossene Eingangstür eines Lokals getreten haben. Danach verteilte er laut Polizei eine bislang unbekannte Substanz auf der Tür und versuchte, diese mit einem Feuerzeug anzuzünden.

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Anschließend soll der Mann noch gegen die Eingangstür uriniert haben, ehe er flüchtete. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte sofort die Polizei.

Fläschchen und Feuerzeug sichergestellt
Die Polizisten konnten wenig später einen Tatverdächtigen in der Nähe anhalten. Bei dem 35-Jährigen fanden die Polizisten ein Fläschchen mit einer unbekannten Flüssigkeit sowie ein Feuerzeug. Beides wurde sichergestellt.

An der Eingangstür entstand laut Polizei geringer Sachschaden. Der Mann wurde mehrfach auf freiem Fuß angezeigt.

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Wien
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