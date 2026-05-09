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Tanz mit „Kampferbse“

Aus bei „Let‘s Dance“ trotz emotionalem Highlight

Stars & Society
09.05.2026 11:55
Porträt von krone.at
Von krone.at

Thema der Choreografien am Freitagabend in der beliebten Tanzshow waren „Magic Moments“ – also Momente und Menschen aus der ganz persönlichen Lebensgeschichte. Emotional – auch für die Promis. Doch trotz Highlight-Show konnte ein beliebter Teilnehmer weder Publikum noch Jury von sich überzeugen.

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In der vergangenen Woche musste er schon zittern – kurz vor dem Viertelfinale ist nun Schluss für Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer bei „Let‘s Dance“. Der 37-jährige Musiker erhielt in der neunten Show der deutschen Tanzsendung nicht nur erneut die wenigsten Stimmen der Jury, er konnte auch die Zuschauer nicht von sich überzeugen. Dabei hatte Schäfer für einen der Höhepunkte in der Show gesorgt.

Emotionaler Tanz nach langer Reise
Der Tokio-Hotel-Schlagzeuger tanzte mit seiner Tochter Lotti (9). Er gab Einblicke in den schweren Weg bis zu ihrer Geburt. „Wir haben stets und ständig alles probiert, sind in die Klinik gefahren, Hormonspritzen“, erzählte der 37-Jährige. Tatsächlich klappte es, doch es gab Komplikationen.

Publikum begeistert
Es habe sogar das hohe Risiko bestanden, dass es Lotti nicht schaffen würde, berichteten Schäfer und seine Frau weiter. Lotti sei zu dem Zeitpunkt so groß wie eine Erbse gewesen – doch sie hat es geschafft. „Unsere kleine Kampferbse“, so Schäfer. Die beiden sorgten am Parkett für Begeisterung beim Publikum.

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„Sie müssen anrufen!“
Trotzdem reichte es für Vater und Tochter nicht. „Wir haben es letzte Woche erlebt, Sie müssen für Ihre Favoriten anrufen, sonst gehen die“, erinnerte Juror Joachim Llambi. „Hier in dieser Staffel ist niemand sicher“. 

Egal, ob auf Platz eins, zwei oder auf Platz sieben. Alles sei möglich. No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa etwa hatte in der achten Folge nicht genug Anrufe erhalten, obwohl sie es mit ihren Tänzen auf den zweiten Platz geschafft hatte. 

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