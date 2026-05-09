Aus bei „Let‘s Dance“ trotz emotionalem Highlight

Thema der Choreografien am Freitagabend in der beliebten Tanzshow waren „Magic Moments“ – also Momente und Menschen aus der ganz persönlichen Lebensgeschichte. Emotional – auch für die Promis. Doch trotz Highlight-Show konnte ein beliebter Teilnehmer weder Publikum noch Jury von sich überzeugen.
In der vergangenen Woche musste er schon zittern – kurz vor dem Viertelfinale ist nun Schluss für Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer bei „Let‘s Dance“. Der 37-jährige Musiker erhielt in der neunten Show der deutschen Tanzsendung nicht nur erneut die wenigsten Stimmen der Jury, er konnte auch die Zuschauer nicht von sich überzeugen. Dabei hatte Schäfer für einen der Höhepunkte in der Show gesorgt.
Emotionaler Tanz nach langer Reise
Der Tokio-Hotel-Schlagzeuger tanzte mit seiner Tochter Lotti (9). Er gab Einblicke in den schweren Weg bis zu ihrer Geburt. „Wir haben stets und ständig alles probiert, sind in die Klinik gefahren, Hormonspritzen“, erzählte der 37-Jährige. Tatsächlich klappte es, doch es gab Komplikationen.
Publikum begeistert
Es habe sogar das hohe Risiko bestanden, dass es Lotti nicht schaffen würde, berichteten Schäfer und seine Frau weiter. Lotti sei zu dem Zeitpunkt so groß wie eine Erbse gewesen – doch sie hat es geschafft. „Unsere kleine Kampferbse“, so Schäfer. Die beiden sorgten am Parkett für Begeisterung beim Publikum.
„Sie müssen anrufen!“
Trotzdem reichte es für Vater und Tochter nicht. „Wir haben es letzte Woche erlebt, Sie müssen für Ihre Favoriten anrufen, sonst gehen die“, erinnerte Juror Joachim Llambi. „Hier in dieser Staffel ist niemand sicher“.
Egal, ob auf Platz eins, zwei oder auf Platz sieben. Alles sei möglich. No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa etwa hatte in der achten Folge nicht genug Anrufe erhalten, obwohl sie es mit ihren Tänzen auf den zweiten Platz geschafft hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.