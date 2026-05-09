Aus bei „Let‘s Dance“ trotz emotionalem Highlight

In der vergangenen Woche musste er schon zittern – kurz vor dem Viertelfinale ist nun Schluss für Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer bei „Let‘s Dance“. Der 37-jährige Musiker erhielt in der neunten Show der deutschen Tanzsendung nicht nur erneut die wenigsten Stimmen der Jury, er konnte auch die Zuschauer nicht von sich überzeugen. Dabei hatte Schäfer für einen der Höhepunkte in der Show gesorgt.