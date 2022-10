Vorsicht! „Wilde“ Exoten mitten in der Stadt

Immer auf denselben Trampelpfaden wandelt Meister Reineke durchs nächtliche Wien. „Wir nennen seine Wanderwege Fuchspässe und erkennen durch deren Entdeckung genau, wohin es unseren Schützling verschlägt“, schildert der erfahrene Wildtierbiologie Jürgen Arno Auer. Was den Vierbeiner so sehr in Menschennähe rücken lässt: Er sucht sich Nahrung, die er am einfachsten erbeuten kann.