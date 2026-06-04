Geretteter Kampfhund findet liebevolles Zuhause

Happy End für „Luise“?

Eine Geschichte mit Happy End. Doch insgesamt 44 Hunde wurden damals aus dem Folterkeller in Ansfelden gerettet. Leider überlebten nicht alle ob der Qualen, die sie erlebt hatten. Eine davon ist jedoch „Luise“. Die schüchterne Hundedame wartet nach wie vor auf ihr Für-immer-Zuhause.

Info zu sogenannten Langsitzern hier.