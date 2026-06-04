So leiden Senioren in ihren Hitze-Wohnungen

Bis zu 35 Grad in Wohnung

Bereits im vorigen Sommer wurden Alt- und Neubauten unter die Lupe genommen. Das Ergebnis war erschreckend: In dicht belegten Altbauwohnungen war an mehr als 86 Prozent der Sommerzeit das Wohnklima unbehaglich, was einer Raumtemperatur von mehr als 27 Grad entspricht. In einer Wohnung wurden gar 35 Grad gemessen.