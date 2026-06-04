So leiden Senioren in ihren Hitze-Wohnungen

Die Belastung von älteren Menschen im Sommer in ihren Wiener Wohnungen wird erstmals gemessen. Die Ergebnisse präsentieren Greenpeace, BOKU und der Seniorenrat Ende August.
Der Sommer ist vor allem in einer Großstadt wie Wien belastend. Ältere Menschen, Kranke und Kinder leiden unter der Hitze besonders – vor allem, wenn sie auch in der eigenen Wohnung massiv zu spüren ist.
Gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur und dem Seniorenrat startet Greenpeace eine neue Messreihe in Wiener Wohnungen von älteren Personen. Ziel ist es, erstmals umfassende Daten darüber zu sammeln, wie stark diese Bevölkerungsgruppe in unterschiedlichen Wohnsituationen unter der Sommerhitze leidet und die tatsächlichen Belastungen messbar zu machen.
Bis zu 35 Grad in Wohnung
Bereits im vorigen Sommer wurden Alt- und Neubauten unter die Lupe genommen. Das Ergebnis war erschreckend: In dicht belegten Altbauwohnungen war an mehr als 86 Prozent der Sommerzeit das Wohnklima unbehaglich, was einer Raumtemperatur von mehr als 27 Grad entspricht. In einer Wohnung wurden gar 35 Grad gemessen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.