In Wiens Untergrund schlummert ein Energieschatz

Daten für das eigene Haus abrufbar

Wien lässt diese Möglichkeiten noch immer zu einem Gutteil links liegen, belegen neue Forschungsresultate für den Erdwärmetag von Geosphere/ZAMG am Dienstag, den 19. Mai. Genau errechnet wurde etwa die Zahl möglicher sinnvoller Bohrungen für Erdwärmesonden in der Stadt. Sogar Grundstücksgrenzen, die Größe von Innenhöfen, der Baumbestand und andere Details wurden mithilfe von Satellitendaten einkalkuliert. Auf geothermieatlas.geosphere.at kann jeder die Werte für die eigene Adresse einsehen.