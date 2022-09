BMW XM: Der Polarisator ist los - und überrascht!

Doppelherz-Antrieb mit guter Reichweite

Der BMW schlägt den Urus auf Feldern, die dieser gar nicht bedienen kann. Das fängt beim Antrieb an. Einen Achtzylindermotor haben sie beide. Der des XM wurde neu entwickelt, ist 4,4 Liter groß und 489 PS stark. Dazu kommt aber ein in die Achtgangautomatik integrierter permanent erregter Synchron-Elektromotor, der für sich genommen 145 kW/197 PS leistet und 280 Nm beisteuert (dank spezieller Übersetzung steigt das Drehmoment am Getriebeeingang auf 450 Nm). Er wird gespeist von einer netto 25,7 kWh großen Batterie, die eine elektrische WLTP-Reichweite von bis zu 88 Kilometern ermöglicht. Elektrisch sind bis zu 140 km/h drin. Geladen wird der Akku via Rekuperation oder per Wechselstrom mit bis zu 7,4 kW. Gleichstromladen wird nicht angeboten.