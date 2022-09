Luftfahrtindustrie setzt nach wie vor auf Diskette

Das verrät Tom Persky, Gründer des auf den Verkauf und die Wiederverwertung von Disketten spezialisierten Unternehmens floppydisk.com, vorab in dem Ende November erscheinenden Buch der beiden Autoren Niek Hilkmann und Thomas Walskaar namens „Floppy Disk Fever: The Curious Afterlives of a Flexible Medium“.