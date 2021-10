Behörden verabschieden sich von 3,5-Zoll-Disketten

Bank will Extragebühren

Der Umstieg auf Online-Speicherung dürfte nicht in allen Bezirken freiwillig erfolgen: In Meguro muss die Stadtverwaltung Extragebühren an die zuständige Bank bezahlen, weil man dort eigens die nötige Infrastruktur für die Uralt-Speichermedien bereithalten muss. Dabei werden Floppy-Laufwerke gar nicht mehr produziert.