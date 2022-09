Russen machen Jagd auf dieses autonome Fahrzeug

„Leider hinken wir in Russland hinterher“

„Der Konflikt in der Ukraine hat gezeigt, dass eine moderne Kriegsführung ohne den weit verbreiteten Einsatz unbemannter Fahrzeuge undenkbar ist“, sagte Ruslan Puchow, Direktor des in Moskau ansässigen Zentrums für die Analyse von Strategien und Technologien, in einer Erklärung gegenüber dem „Business Insider“. „Leider“, so Puchow, „hinken wir in Russland hinterher“.