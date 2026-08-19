Prinz Harry und Meghan ziehen nach Großbritannien

Wie unter anderem der „Telegraph“ berichtet, wolle die Familie außerhalb von London in eine nicht zum Königshaus gehörende Residenz ziehen. Es gebe derzeit zwar keine Pläne, dass der 41-jährige Herzog oder die 45-jährige Herzogin von Sussex ihre offiziellen Aufgaben innerhalb der königlichen Familie wieder aufnehmen, der Umzug lässt jedoch die Aussicht zu, dass sie dies in Zukunft tun könnten.