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Prinz Harry und Meghan ziehen nach Großbritannien

Royals
19.08.2026 23:49
Noch diesen Monat sollen Meghan und Harry nach London ziehen.
Noch diesen Monat sollen Meghan und Harry nach London ziehen.(Bild: AFP/SASCHA SCHUERMANN)
Porträt von Heike Reinthaller-Rindler
Von Heike Reinthaller-Rindler

Noch im August wollen Prinz Harry und Meghan zurück nach Großbritannien ziehen. Die Kinder des Paares – Prinz Archie (7) und seine um zwei Jahre jünger Schwester Lilibet – seien bereits für den Schulbeginn an einer britischen Schule angemeldet!

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Wie unter anderem der „Telegraph“ berichtet, wolle die Familie außerhalb von London in eine nicht zum Königshaus gehörende Residenz ziehen. Es gebe derzeit zwar keine Pläne, dass der 41-jährige Herzog oder die 45-jährige Herzogin von Sussex ihre offiziellen Aufgaben innerhalb der königlichen Familie wieder aufnehmen, der Umzug lässt jedoch die Aussicht zu, dass sie dies in Zukunft tun könnten.

König Charles sei am Sonntag über diesen Schritt informiert worden. Er habe sich darüber gefreut, seine Familie nun regelmäßig öfter sehen zu können, so die Zeitung. Auch Harrys Bruder William und Herzogin Kate wissen demnach über den Umzug Bescheid.

Dieses Bild hatte Meghan zu ihrer England-Reise auf Instagram gepostet:

Ein besonderes Bild, das Royal-Fans weltweit sehr berührte: Prinz Harry und sein Sohn Archie mit ...
Ein besonderes Bild, das Royal-Fans weltweit sehr berührte: Prinz Harry und sein Sohn Archie mit Blumensträußen, während Lilibet hinter ihnen läuft – offenbar auf dem Weg zur letzten Ruhestätte von Prinzessin Diana (†36).(Bild: www.instagram.com/meghan)

Charles habe jedoch klargestellt, dass der Status des Herzogs und der Herzogin als nicht im öffentlichen Dienst tätige Mitglieder der Königsfamilie und Privatpersonen – entsprechend ihren zuvor geäußerten Wünschen – unverändert bleiben werde.

Zerwürfnis mit dem Königshaus
Harry und seine Frau hatten sich 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und waren in Meghans Heimat USA gezogen. Jahrelang waren Harrys Reisen nach Großbritannien vor allem mit Gerichtssälen statt Palästen verbunden, heuer im Sommer war dies dann anders.

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Anfang Juli besuchte Harry gemeinsam mit Meghan und ihren zwei Kindern König Charles und Königin Camilla auf Highgrove. Bilder gibt es keine, Details ebenso wenig und der Palast erklärte das Treffen zur reinen Privatsache. Im Hintergrund dürfte aber einiges in Bewegung geraten sein.

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