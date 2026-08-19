Tödlicher Quali-Unfall! Schweizer (29) verstorben

„Zu früh in den Himmel geholt“

„Mit Mauro verliert die Schweizer Motorrad-Familie einen leidenschaftlichen und zutiefst engagierten Fahrer. Er lebte seine Leidenschaft von ganzem Herzen, mit Mut und absoluter Hingabe. Nun hat ihn eben diese Leidenschaft viel zu früh in den Himmel geholt“, verabschiedete sich Swiss Moto, der Schweizer Motorradverband auf Instagram.