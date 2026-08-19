Tödlicher Quali-Unfall! Schweizer (29) verstorben

Tödlicher Unfall auf der Isle of Man. Der 29-jährige Motorradfahrer Mauro Poncini aus der Schweiz verstarb nach einem schweren Crash im Qualifying für den Manx Grand Prix.
Laut Veranstalter kollidierte der Schweizer mit einem anderen Fahrer und erlitt tödliche Verletzungen. Das Qualifying wurde sofort abgebrochen – der andere Pilot erlitt keine schweren Verletzungen.
„Zu früh in den Himmel geholt“
„Mit Mauro verliert die Schweizer Motorrad-Familie einen leidenschaftlichen und zutiefst engagierten Fahrer. Er lebte seine Leidenschaft von ganzem Herzen, mit Mut und absoluter Hingabe. Nun hat ihn eben diese Leidenschaft viel zu früh in den Himmel geholt“, verabschiedete sich Swiss Moto, der Schweizer Motorradverband auf Instagram.
Der Veranstalter bat darum, die Privatsphäre für alle Beteiligten und Angehörigen zu respektieren. Behördenübergreifende Untersuchungen wurden bereits eingeleitet.
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