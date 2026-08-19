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Bitter! LASK-Traumtor nach 30 Sekunden zählt nicht

Fußball International
19.08.2026 21:30
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dieser Treffer wäre der Champions League würdig gewesen. LASK-Stürmer Moses Usor traf nach nur 30 Sekunden sehenswert zur vermeintlichen Führung im Playoff-Hinspiel gegen Celtic Glasgow. Allerdings stand der Nigerianer im Abseits – das Tor zählte nicht.

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Keine 30 Sekunden waren gespielt, als Moses Usor den Ball per Volley ins rechte Kreuzeck hämmerte – der perfekte Einstand ins Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Celtic Glasgow. Allerdings stand er beim Laufpass im Abseits, das Tor wurde sofort zurückgenommen.

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Ein Treffer, mit dem sich der Nigerianer in die LASK-Geschichtsbücher geschrieben hätte. Nur wenige Sekunden später lief der österreichische Meister erneut alleine auf den Celtic-Schlussmann zu. Samuel Adeniran legte jedoch nicht quer auf den freien Usor und versuchte es alleine – schoss links am Tor vorbei.

Doppelt bitter für den LASK – auch das zweite Tor der Oberösterreicher von Samuel Adeniran wurde zurückgenommen. Erneut stand ein Linzer im Abseits.

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