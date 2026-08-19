Bitter! LASK-Traumtor nach 30 Sekunden zählt nicht

Dieser Treffer wäre der Champions League würdig gewesen. LASK-Stürmer Moses Usor traf nach nur 30 Sekunden sehenswert zur vermeintlichen Führung im Playoff-Hinspiel gegen Celtic Glasgow. Allerdings stand der Nigerianer im Abseits – das Tor zählte nicht.
Keine 30 Sekunden waren gespielt, als Moses Usor den Ball per Volley ins rechte Kreuzeck hämmerte – der perfekte Einstand ins Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Celtic Glasgow. Allerdings stand er beim Laufpass im Abseits, das Tor wurde sofort zurückgenommen.
Fulminanter Start
Ein Treffer, mit dem sich der Nigerianer in die LASK-Geschichtsbücher geschrieben hätte. Nur wenige Sekunden später lief der österreichische Meister erneut alleine auf den Celtic-Schlussmann zu. Samuel Adeniran legte jedoch nicht quer auf den freien Usor und versuchte es alleine – schoss links am Tor vorbei.
Doppelt bitter für den LASK – auch das zweite Tor der Oberösterreicher von Samuel Adeniran wurde zurückgenommen. Erneut stand ein Linzer im Abseits.
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