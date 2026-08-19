Bitter! LASK-Traumtor nach 30 Sekunden zählt nicht

Fulminanter Start

Ein Treffer, mit dem sich der Nigerianer in die LASK-Geschichtsbücher geschrieben hätte. Nur wenige Sekunden später lief der österreichische Meister erneut alleine auf den Celtic-Schlussmann zu. Samuel Adeniran legte jedoch nicht quer auf den freien Usor und versuchte es alleine – schoss links am Tor vorbei.