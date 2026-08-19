Russen räumen aus Angst vor Putin Bankkonten leer

Dass so viel Geld abgehoben wird, macht die Situation für die Putin-Regierung noch komplizierter. Denn Russland finanziert den Krieg unter anderem mit dem Verkauf von Staatsanleihen, für die Banken wichtige Käufer sind. Viele Banken können aber gar keine Anleihen mehr kaufen, weil sie wegen der Konto-Plünderungen kein Geld mehr haben, sagt Skvortsov zu RBK Radio.