Voltigierer holen Bronze, Springreiter aus Rennen

Voltigieren ist das Turnen und Akrobatik auf einem sich im Kreis (an der sogenannten Longe, einer langen Leine) bewegenden Pferd. In der Mitte steht der Longenführer, der das Pferd kontrolliert, während die Sportler – alleine, zu zweit oder in Gruppen – Pflichtübungen und eine freie Kür zeigen. Neben dem turnerischen Können, Balance und Körpergefühl sind natürlich Wissen und Können rund um das Pferd von besonderer Wichtigkeit. Vielerorts, so auch in Österreich, ist das Voltigieren ein Einstieg in den Pferdesport. Der Sport ist im Vergleich zu anderen Reitdisziplinen noch recht jung, erst 1981 wurde in Österreich erstmals eine Staatsmeisterschaft ausgetragen. Die Wertnoten rangieren beim Voltigieren im Bereich zwischen 0 (niedrigstes Ergebnis) und 10 (bestes Ergebnis). Die Gesamtnote eines Starters oder einer Gruppe errechnet sich als Mittelwert aus den Bewertungen der Richter, je nach Klasse sind dies zwei oder mehr.