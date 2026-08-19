Trump über Nordkoreas Kim: „Verstehen uns gut“

„Hat sehr mächtige Atomwaffen“

Bei der Besichtigung eines neuen Hubschrauberlandeplatzes am Weißen Haus sagte Trump Reportern, es sei ihm wichtig, sich mit Kim „gut zu verstehen“. Dieser habe „57 sehr mächtige Atomwaffen“. „Das hätten wir nie zulassen sollen. Wäre ich Präsident gewesen, wäre das nicht passiert“. „Aber er hat sie jetzt nun einmal“, fügte Trump hinzu. „Ich verstehe mich sehr gut mit ihm – mit ihm wird alles in Ordnung sein.“