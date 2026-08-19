Bei Arbeiten für Berglauf in Stromkreis geraten

Ein 35-jähriger Arbeiter erlitt am Mittwochvormittag in Deutschlandsberg einen Stromschlag. In Vorbereitung auf den Berglauf am Wochenende dürfte beim Zeltaufstellen ein Stromkabel beschädigt worden sein. Der Steirer wurde ins LKH eingeliefert.
Bei den Vorbereitungen für ein Trailrunning-Event an diesem Wochenende in Deutschlandsberg kam es zu einem Arbeitsunfall. Am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr dürfte beim Einschlagen eines Erdankers für ein Großraumzelt eine im Erdreich verlegte Stromleitung beschädigt worden sein.
Zunächst blieb der Vorfall unbemerkt, doch wenig später geriet ein 35-jähriger Südoststeirer in den Stromkreis und erlitt einen Stromschlag. Sein Kreislauf versagte, der Notarzt musste kommen. Das Rote Kreuz brachte ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Deutschlandsberg.
Die betroffene Stromleitung wurde von Mitarbeitern der Energie Steiermark lokalisiert und der Bereich abgesichert. Die Freiwillige Feuerwehr Deutschlandsberg war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Umständen des Arbeitsunfalls laufen.
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