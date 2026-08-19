Ella (8) tot: Mutter musste Horrortat miterleben

Zwei Tage nach der Tragödie in Kumberg hat der Steirer die Bluttat an seiner „Lieblingstochter“ gestanden. Der 37-Jährige wollte die achtjährige Ella mit in den Tod nehmen. Mit einem Messer schlich er sich in das Zimmer, in dem das Mädchen, seine Schwester und ihre Mutter schliefen ...