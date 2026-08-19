Tollwut in Deutschland: Hunde-Impfpass gefälscht!

Tollwut ist eine durch Viren verursachte Infektionskrankheit, die das zentrale Nervensystem befällt. Sie wird durch den Speichel infizierter Tiere, meist durch Bisse oder Kratzer, übertragen. Nach Ausbruch der Krankheit verläuft die Infektion beim Menschen fast immer tödlich, weshalb eine sofortige Behandlung nach einem Verdacht lebensrettend ist.

Die Inkubationszeit kann bis zu drei Monate betragen, die ersten Symptome ähneln oft einer Grippe, mit Fieber. Erst später kommen Verwirrtheit, vermehrter Speichelfluss, Schwitzen und Lähmungen dazu.

Tollwut ist in Österreich meldepflichtig, betroffene Tiere müssen zumeist getötet werden, auch weil der endgültige Nachweis des Befalls am Nervensystem erst nach dem Tod erfolgen kann. Zudem kann aus Seuchenschutzgründen eine Tötung des Tieres angeordnet werden. Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle sowie Bissverletzungen durch wutkranke oder -verdächtige Tiere unterliegen der Anzeigepflicht und sind der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde binnen 24 Stunden zu melden.