Kühbauer: „Hört sich geschwollen an, aber …“

„So ist der Fußball leider“

Auch für Stürmer Samuel Adeniran war es ein bitterer Abend. Vergebene Großchancen und ein aberkanntes Tor brachten den US-Amerikaner zur Verzweiflung: „Ich bin nicht glücklich. So ist der Fußball leider. Wenn man die Chancen nicht macht, wird man bestraft. Wenn wir die Chancen machen, ist es ein anderes Spiel. Man kann überall Chancen kreieren. Natürlich gibt es noch Hoffnung, wenn Celtic drei schießen kann, können wir das zuhause auch.“