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Nach LASK-Pleite

Kühbauer: „Hört sich geschwollen an, aber …“

Fußball International
19.08.2026 23:37
Didi Kühbauer
Didi Kühbauer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

An der bitteren 0:3-Pleite gegen Celtic Glasgow im Playoff-Hinspiel der Champions-League-Qualifikation hat Trainer Didi Kühbauer nicht viel an seiner Mannschaft auszusetzen. „Kleinigkeiten“ hätten gegen die Schotten den Unterschied gemacht.

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„Es hört sich geschwollen an, aber wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht haben“, zeigte sich Kühbauer im Interview mit „CANAL+“ stolz auf sein Team. „Das Ergebnis ist sehr hart, Celtic war effizienter – wir haben nicht viel falsch gemacht“. Zwei aberkannte Abseitstore und mehrere vergebene Großchancen – für den LASK wäre im Celtic Park mehr drinnen gewesen. „Die Kleinigkeiten haben es ausgemacht, wir hatten die besseren Möglichkeiten – es hätte besser für uns ausgehen müssen“, so der LASK-Trainer.

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„Sehr bitter“
„Sehr, sehr bitter. Die Niederlage ist zu hoch. Es wäre mehr möglich gewesen. Wir hatten acht Torschüsse, da muss halt einmal einer rein. In Linz muss alles passen. Wir müssen hinten kompakt stehen, die Räume schneller schließen. Und die Chancen, die wir heute gehabt haben, machen“, so der LASK-Kapitän Sascha Horvath.

„So ist der Fußball leider“
Auch für Stürmer Samuel Adeniran war es ein bitterer Abend. Vergebene Großchancen und ein aberkanntes Tor brachten den US-Amerikaner zur Verzweiflung: „Ich bin nicht glücklich. So ist der Fußball leider. Wenn man die Chancen nicht macht, wird man bestraft. Wenn wir die Chancen machen, ist es ein anderes Spiel. Man kann überall Chancen kreieren. Natürlich gibt es noch Hoffnung, wenn Celtic drei schießen kann, können wir das zuhause auch.“

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