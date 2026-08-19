Volle Mistkübeln: Klagenfurt startet Müll-Hotline

„Wollen Klagenfurt als saubere Stadt zeigen“

Ob das neue Angebot tatsächlich für eine nachhaltige Verbesserung sorgt, wird sich erst zeigen. „Mit der Koralmbahn kommen soviele Gäste aus der Steiermark zu uns. Wir wollen ihnen ein sauberes Klagenfurt präsentieren“, sagt Wassermann. Klar ist aber: Das Thema Sauberkeit beschäftigt viele Klagenfurter. Volle Mistkübeln, fehlende Möglichkeiten zur Entsorgung von Zigarettenstummeln und herumliegender Abfall sorgen gerade in der Innenstadt für Unmut.