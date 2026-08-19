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Wurde 86 Jahre alt

„Dame, König, As, Spion“: Regisseur John Irvin tot

Society International
19.08.2026 20:42
(Bild: AFP/TIZIANA FABI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der für seine Actionthriller bekannte britische Filmemacher John Irvin ist tot. Irvin sei am 11. August im Alter von 86 Jahren „friedlich zu Hause im Kreise seiner Familie“ gestorben, teilte seine Produzentin Claire Evans am Mittwoch britischen Medien mit. 

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Irvin war 1979 mit der Verfilmung von John le Carrés Spionageklassiker „Dame, König, As, Spion“ einem breiten Publikum bekannt geworden.

Für Agentenserie ausgezeichnet
Er wurde für die BBC-Serie, in der Alec Guinness die Hauptrolle spielte, mit zwei britischen Bafta-Filmpreisen ausgezeichnet und erhielt eine Emmy-Nominierung.

In den 1980er Jahren führte Irvin bei weiteren Actionfilmen Regie, darunter bei „Die Hunde des Krieges“ und „Der City Hai“. Berichten zufolge hinterlässt er drei Kinder und zwei Enkel. 

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