Entspannt vom Urlaub zurück ins Büro - so geht‘s!

Sich Zeit nehmen, um anzukommen

Am letzten Urlaubstag denken viele bereits an mögliche fordernde und stressige Szenarien, die am Arbeitsplatz warten könnten. „Wer den Fokus auf positive Gedanken lenkt, zum Beispiel auf ein Wiedersehen mit den Lieblingskollegen, startet gleich entspannter in den ersten Arbeitstag“, so Ruckser. Für den Arbeitsweg kann man in den ersten Tagen mehr Zeit einplanen. „Ein gemütlicher Weg in die Arbeit, dabei die Musik von der Reise-Playlist im Ohr - so gelingt ein entspannter Übergang.“ Am Arbeitsplatz angekommen, könnte ein erster Schritt sein, die Kollegen zu begrüßen und mit ihnen über die Urlaubszeit zu sprechen, anstatt sich direkt in Termine zu stürzen.