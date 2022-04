Verkäuferin (59) auf Telefonbetrüger reingefallen

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr telefonierte eine Verkäuferin, die in einem Geschäft in Bad Kleinkirchheim arbeitet, mit bisher unbekannten Tätern. Im Verlauf des Gespräches versuchten die Betrüger der Frau Geschenkartencodes von „Google-Play“ herauszulocken, was ihnen auch gelungen ist.