Kärntner verlor über 100.000 € an Krypto-Betrüger

Zwei Männer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan haben am Dienstag Anzeige erstattet, viel Geld durch mutmaßliche Betrüger verloren zu haben. Ein 64-Jähriger gab an, dass mehr als 100.000 Euro über vermeintliche Krypto-Deals verschwunden waren. Und ein 37-jähriger Mann sagte aus, dass in der Nacht auf Dienstag mehrere Zehntausend Euro von seinem Konto abgebucht wurden, teilte die Polizei mit.