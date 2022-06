FinanzOnline: Jetzt Kontodaten überprüfen!

Das Finanzministerium appelliert an die Nutzerinnen und Nutzer von FinanzOnline, ihre Kontodaten zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren, um „rasch“ von den Anti-Teuerungsmaßnahmen der Bundesregierung zu profitieren. Wer noch keinen Zugang habe, könne dies nachholen, so das Ministerium am Dienstag in einer Mitteilung.