„Vertrauen, dass Entlastung kommt, ist nicht da“

Das Anti-Teuerungspaket, dass die Regierung am Dienstag präsentiert hat, kommt für viele laut „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann zu spät. Mehr noch: „Viele glauben nicht so recht, dass jetzt die große Entlastung kommt“, sagt Herrmann im Gespräch mit Jana Pasching in der Sendung „Krone“ LIVE. Ob das Paket der ÖVP nun hilft, die Partei - nach all den politischen Turbulenzen der vergangenen Wochen - nun in ruhigere Fahrwasser zu führen? „Ich glaube, da ist sich die ÖVP selbst nicht sicher.“