Fliegen mit Wasserstoff noch vor großen Hürden

Bis dahin ist noch einiges an Grundlagenforschung nötig. Wasserstoff stellt deutlich höhere Anforderungen an ein Flugzeug als Kerosin. Da ist einmal die Größe des Moleküls: Wasserstoff ist so klein wie kein anderes Molekül auf der Erde, was bedeutet, dass Leitungen und Verbindungen besonders gut abgedichtet werden müssen. Konventionelle Dichtungen reichen dabei meist nicht aus. Da ist zum zweiten das Volumen: Bei normalen Temperaturen ist Wasserstoff ein Gas und braucht viel Platz - ungefähr viermal so viel wie Kerosin. In ein Flugzeug passt es nur, wenn es entweder besonders stark komprimiert oder verflüssigt wird.