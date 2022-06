Toyota macht Wasserstoff tragbar wie Gasflaschen

Im nächsten Schritt sind Machbarkeitsstudien geplant, unter anderem in der Modellstadt Woven City, die derzeit bei Susono in der japanischen Präfektur Shizuoka errichtet wird. Dabei sind die beteiligten Partner auf der Suche nach praktikablen Lösungen auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Stadt. Um das Produkt weiter zu verbessern, arbeiten die Experten an der Handhabung sowie an der Erweiterung der Energiedichte in der Kartusche.