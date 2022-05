TU Wien will mit Licht grünen Wasserstoff erzeugen

Auch wenn weltweit seither an diesem Prozess geforscht wird, konnte seine Effizienz bisher nicht so weit gesteigert werden, dass sich damit Wasserstoff im industriellen Maßstab effizient herstellen ließe. Einer der Gründe dafür ist, dass weder der Prozessablauf noch die Wirkungsweise des Katalysators so weit verstanden sind, um den Katalysator gezielt in Richtung größere Effizienz zu optimieren.