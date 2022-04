Heimische Firmen meldeten 2021 weniger Patente an

Hohe Zahl an Klimaschutzpatenten

Erfreut zeigte sich Gewessler in einer Aussendung zudem über die hohe Zahl an Klimaschutzpatenten. „Bei den grünen Gebäudetechnologien sind wir sogar Europameister und weltweit Zweiter. Auch bei den klimaschonenden Verkehrstechnologien und Abwasserklärung und -recycling liegt Österreich bei Patentanmeldungen über dem EU-Schnitt“, so die Klimaschutzministerin.