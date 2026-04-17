Lockvogel entlarvte Prostitution und Sozialbetrug

Liebeshochzeit – oder war alles doch nur Schein?

Für zusätzliche Brisanz sorgte ihre Ehe mit einem 28-jährigen Österreicher mit bosnischen Wurzeln. Die Staatsanwaltschaft witterte nämlich eine Scheinehe zur Sicherung des Aufenthalts. Doch die mehrfach vorbestrafte Angeklagte widersprach: Man kenne sich seit der Kindheit, beide seien von früheren Partnern betrogen worden und aus einer „Rache-Aktion“ sei dann echte Liebe entstanden. „Wir haben aus Liebe geheiratet“, sagte sie. Die Ehe zerbrach jedoch rasch, die Scheidung ist bereits geplant. Einen Freier, dem sie von der Zweckehe erzählt hat, habe sie angelogen.